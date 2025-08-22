Ciudad de México.- En un punto de revisión del Programa Conduce Sin Alcohol, en el cruce de las avenidas Ribera de San Cosme e Insurgentes Norte, en la colonia San Rafael, de la alcaldía Cuauhtémoc, los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México le marcaron el alto al conductor de un vehículo color negro para llevarle a cabo la prueba de alcoholemia.

Cuando el automóvil detuvo su marcha, un sujeto que viajaba como copiloto abrió la puerta, bajó de la unidad y comenzó a correr, motivo por el cual los uniformados realizaron una persecución que culminó metros adelante donde le dieron alcance.

En tanto, un ciudadano que viajaba en la parte trasera del vehículo pidió apoyo y mencionó que, momentos antes, cuando salió de su trabajo, los dos hombres lo interceptaron, lo agredieron físicamente y lo obligaron a subir al automóvil donde lo llevaban en contra de su voluntad y bajo amenazas, por ello lo resguardaron.

Por lo anterior, los oficiales detuvieron al conductor del vehículo, un hombre de 48 años de edad y al joven de 19 años que trató de escapar del sitio, y tras leerles sus derechos de ley, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Anti Secuestro, quien determinará su situación jurídica.

En la oficina ministerial, el denunciante fue atendido por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) quienes lo diagnosticaron con contusión con edema en arco cigomático, sin ameritar traslado hospitalario.

Además, al sitio se presentó una mujer de 30 años, quien refirió que recibió una llamada telefónica en la que le dijeron que tenían retenido a su primo y, debido a que la amenazaron con privarlo de la vida, realizó un depósito de dinero a una cuenta que le fue proporcionada por mensaje de texto; datos que fueron aportado al Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación.