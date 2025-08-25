En menos de 48 horas, hallan a dos bebés abandonados en la CDMX

Ciudad de México.- En menos de 48 horas, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardó a dos bebés abandonados en la Ciudad de México.

El primer caso ocurrió la madrugada del sábado 23 de agosto. Un bebé de cuatro meses de nacido fue abandonado sobre una banqueta, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los hechos se desarrollaron cuando los policías acudieron de inmediato a la avenida Jalisco y su esquina con el anillo Periférico, en la colonia Tacubaya, en atención a un reporte emitido a través de la frecuencia de radio por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, de una persona en riesgo.

Al llegar, escucharon el llanto de un bebé y se percataron que, sobre la acera, había una frazada de color blanco y azul donde se hallaba un recién nacido, por ello, un uniformado lo cargó, lo arropó con su chamarra debido a que hacía frío y su cuerpo se sentía helado, y solicitó una unidad médica; en tanto, lo arrulló para mitigar su llanto y para que se tranquilizara.

Mientras llegaba la ambulancia, otro oficial acudió a una tienda departamental próxima al lugar, donde compró varias piezas de ropa y cobijas, debido a que el bebé solo tenía su pañal, así como un biberón y leche para poderlo alimentar.

Tras unos instantes, los paramédicos de Cruz Roja Mexicana que arribaron al sitio, atendieron a un pequeño de aproximadamente cuatro meses de nacido y después de una valoración detallada le diagnosticaron con ligero grado de hipotermia y lo trasladaron a un hospital para su atención especializada, siempre acompañado del policía que no dejaba de darle calor y amor.

El otro hecho ocurrió este lunes. Policías que realizaban su recorrido de vigilancia en la colonia Barrio San Miguel, en la alcaldía Iztapalapa, fueron alertados por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, del llanto de un bebé en aparente estado de abandono, en el área de sanitarios públicos localizados al interior de la estación UAM-I, de la línea 8, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

De inmediato, los oficiales se trasladaron a la estación localizada en la calzada Ermita Iztapalapa y la calle San Felipe, donde al ingresar a los sanitarios del lugar, hallaron sobre el piso a un recién nacido envuelto en una cobija, por lo que de inmediato lo resguardaron.

Un policía lo envolvió con su chamarra y rápidamente, a bordo de una patrulla, lo trasladaron a un hospital para que reciba la atención médica especializada que requiere.