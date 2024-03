En la 4T no se negocia nada en lo oscurito: Sheinbaum

Ciudad de México.- La candidata Claudia Sheinbaum Pardo (Morena-PT-PV) continúa su campaña presidencial con una escala en Coahuila, donde destacó la transparencia en los proyectos de desarrollo que se han implementado en el estado.

“Nosotros cuando invitamos a participar, cuando hacemos acuerdos son abiertos, son amplios, son transparentes, no se negocia nada en lo oscurito o puestos de elección en lo oscurito”, dijo la candidata.

En su visita a Saltillo, la aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia dijo que a la Cuarta Transformación le queda mucho por hacer en Coahuila para reparar los daños de las administraciones pasadas.

“Coahuila tiene un potencial enorme para la atracción de inversiones, pero tenemos que resolver el problema de infraestructura y particularmente de agua, y en el caso del agua no solo es nuevas fuentes de abastecimiento, sino también un reordenamiento de lo que se usa en el riego agrícola”, expuso.

Añadió que la guerra sucia, que atribuye al bloque opositor, no ha tenido resultados y la 4T se mantiene firme.

“Esta campaña contra el presidente, contra mí, que pensaron que nos iba a afectar, al contrario, el pueblo de México dijo: 'Eso no, no queremos, no queremos guerras sucias, campañas de lodo, lo que queremos son propuestas’ y muestra el despertar de la gente”, agregó.