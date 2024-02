En EU no hay investigación conta AMLO, insiste Ken Salazar

Ciudad de México.– El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que su país no tiene ninguna investigación contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por posibles vínculos con el narcotráfico, como lo ha publicado The New York Times.

“No existe una investigación relacionada al presidente López Obrador, y esto es la realidad”, dijo el embajador desde Michoacán.

“Como lo dijo la Casa Blanca, como lo digo yo como embajador de Estados Unidos aquí en México, no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador”, reiteró.

La semana pasada, el presidente mexicano dio a conocer que una periodista de NYT le envió un cuestionario en el que se afirmaba que colaboradores e hijos de AMLO recibieron dinero del narco en 2018. López Obrador ha insistido en que son calumnias.

Salazar se reunió el lunes con Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, para analizar el funcionamiento del sistema de vigilancia satelital Guardián Forestal, la seguridad y la economía de la entidad.

Ramírez Bedolla destacó que en la entidad se tienen detectadas 817 huertas de aguacate ilegal, esto como resultado de la vigilancia satelital que se realiza, las cuales estarán vetadas y no podrán exportar el fruto, a fin de evitar que se siga deforestando y realizando actividades de cambio de uso de suelo.

Recalcó la importancia de la visita del embajador, ya que entre Michoacán y Estados Unidos existe una relación comercial importante como es el caso de la exportación constante de aguacate que realiza el estado para el evento deportivo del Super Bowl.

Explicó que existe un interés por parte de la embajada norteamericana en Michoacán en materia de medio ambiente, seguridad y comercio, ello se ve reflejado con el trabajo que realizan 100 inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en Michoacán, además del avance en la formalización laboral para trabajadores del sector aguacatero.

En tanto, Ken Salazar detalló que desde la embajada de Estados Unidos se apoya el sistema de vigilancia Guardián Forestal para la protección del medio ambiente, ya que es un proyecto ejemplar que se tiene que llevar con éxito.