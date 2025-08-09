Embajador de EU destaca la unidad con México para combatir a cárteles

Ciudad de México.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que ambos países conforman un frente unido contra los cárteles de la droga, en respuesta al memorándum firmado por el presidente Donald Trump, que autoriza al Pentágono a tomar acciones militares contra redes de narcotráfico.

“Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros pueblos, trabajando como dos aliados soberanos”, declaró Johnson.

La declaración se da en medio de la creciente presión por el tráfico de fentanilo, que ha causado más de 100 mil muertes por sobredosis en Estados Unidos en un solo año. Como parte de esta estrategia, grupos como el Cártel de Sinaloa y el CJNG han sido designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras, lo que amplía el margen de maniobra legal para desmantelarlos.

Johnson enfatizó que no se trata de una acción unilateral, sino de una colaboración estrecha con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteró que los cárteles “deben temer a la fuerza combinada de dos naciones comprometidas con la justicia”.

Aunque evitó referirse directamente al memorándum revelado por The New York Times, el embajador dejó claro que la lucha contra el narcotráfico será conjunta, firme y sin concesiones.