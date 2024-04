Embajadas no serán cuevas de delincuentes: Xóchitl Gálvez

Ciudad de México.- La candidata Xóchitl Gálvez Ruiz (Fuerza y Corazón por México), dijo que de llegar a la presidencia, las embajadas no serán refugios para personas que sean buscadas por la justicia como probables responsables de delitos.

Gálvez acudió el lunes a la Universidad Iberoamericana donde fue recibida por estudiantes que cuestionaron la corrupción de personajes ligados a los partidos que la postularon. También sobre casos emblemáticos como la Guardería ABC y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Al respecto, la candidata opositora pidió agregar la caía de la Línea 12 del Metro y el colapso del Colegio Rébsamen en la administración de Claudia Sheinbaum.

La candidata abundó sobre el conflicto entre México y Ecuador que una de los puntos clave es no nombrar a amigos en las embajadas, porque en la mayoría de los casos carecen de experiencia o profesionalización en el tema.

“Primero, hay que dejar de poner a tus cuates de embajadores. Las embajadas, en mi gobierno, no van a ser cuevas de delincuentes. No daría asilo a alguien que está vinculado al caso Odebrecht”, comentó Gálvez sobre la detención del ex vicepresidente Jorge Glas, quien estaba refugiado en la embajada mexicana en Quito.

El comentario surge en medio del conflicto entre Ecuador y México. La Policía del primer país irrumpió en la embajada del segundo para detener a Glas. Lo que llevó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a romper relaciones oficialmente el viernes.