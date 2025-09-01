El Senado toma protesta a los nuevos ministros de la Suprema Corte

Ciudad de México.- En una sesión solemne que marca un hito en la historia judicial del país, este lunes se llevó a cabo en el Senado de la República la toma de protesta de los 878 nuevos juzgadores federales electos por voto ciudadano en los comicios del pasado 1 de junio.

El acto fue encabezado por los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presididos por el ministro Hugo Aguilar Ortiz.

La ceremonia, que comenzó pasadas las 8:00 de la noche, contó con la presencia de representantes del Poder Ejecutivo, autoridades electorales y figuras del ámbito judicial. Destacó la participación del ministro Arístides Guerrero, quien, pese a lesiones recientes, acudió en silla de ruedas y con asistencia de oxígeno para rendir protesta.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, subrayó que las listas de los nuevos juzgadores fueron elaboradas con apego a la legalidad, en coordinación con el INE y el Tribunal Electoral. El evento también incluyó la toma de protesta de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del Tepjf.

Con esta jornada, México inaugura una nueva etapa en la conformación del Poder Judicial, donde por primera vez sus integrantes llegan por mandato directo de la ciudadanía, consolidando el principio de legitimidad democrática en la impartición de justicia.