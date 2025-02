El Reino Unido te espera: Así puedes solicitar una beca de maestría para mujeres

Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el British Council reitera la invitación a participar en la convocatoria de su programa Becas para mujeres en STEM, una iniciativa que ofrece a mujeres mexicanas la oportunidad de recibir una beca completa para cursar una maestría en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) en reconocidas universidades del Reino Unido.

Este programa, que en 2025 celebra su quinto aniversario, tiene como objetivo reducir la brecha de género en STEM y fortalecer el liderazgo femenino en ciencia e innovación. De acuerdo con el último informe Las mujeres en la educación superior: ¿la ventaja femenina ha puesto fin a las desigualdades de género? del Instituto de Estadística de la Unesco, menos del 30% de los investigadores a nivel mundial son mujeres. A su vez, el reporte Why so few? de la Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias(AAUW) destaca que la representación femenina en estos campos disminuye considerablemente en estudios de posgrado y en la transición al mundo laboral. Este panorama evidencia la urgencia de aumentar la participación femenina en estos ámbitos a través de más oportunidades de formación.

"El avance de la ciencia y la tecnología depende de la diversidad de perspectivas y enfoques. A través de estas becas, no solo apoyamos a mujeres mexicanas talentosas a acceder a educación de primer nivel, sino que también impulsamos la innovación y el desarrollo global. Cada mujer que accede a este programa tiene el potencial de generar cambios significativos en su comunidad, en su industria y en el mundo. Estamos comprometidos con reducir la brecha de género en STEM y con empoderar a una nueva generación de científicas, ingenieras y líderes en tecnología”, afirmó Darren Coyle, director del British Council para México y el Caribe.

Este año, en alianza con Fundación Coppel, se ofrecen 10 becas para mujeres de todo México interesadas en cursar una maestría de un año durante el periodo 2025-2026, que comienza habitualmente en septiembre u octubre. Cinco de estas becas están destinadas a la Universidad de Durham, con fecha límite de inscripción el 30 de abril, y las otras cinco son para la Universidad de Essex, con cierre el 15 de abril. Las becas ofrecen un apoyo integral, cubriendo los gastos de matrícula, estipendio para manutención, costos de viaje, visa y cobertura de salud.

Postulación y requisitos

Para participar en el proceso, deben cumplirse los siguientes pasos:

1. Consultar el sitio web del British Council para conocer todos los detalles del programa.

2. Postularse directamente a través de los portales de las universidades participantes.

3. Cumplir con los siguientes requisitos: Haber solicitado admisión a un programa de posgrado en una de las universidades elegibles. Contar con el nivel de inglés requerido. No haber estudiado ni residido previamente en el Reino Unido. Demostrar necesidad de apoyo financiero.

Adicionalmente, se llevará a cabo un webinar de preguntas y respuestas en vivo el martes 25 de febrero a las 10:00 de la mañana (hora del centro de México). Durante este evento, las participantes tendrán la oportunidad de resolver todas sus dudas. El registro al evento se puede realizar a través de este enlace.

Impacto de las becas

El programa Women in STEM Scholarships del British Council ha demostrado ser un catalizador para el crecimiento académico y profesional de sus beneficiarias, generando un efecto multiplicador en sus comunidades y áreas de especialización.

Las exbecarias han regresado a México con conocimientos de vanguardia, ampliando sus redes de contacto y fortaleciendo la presencia de mujeres en áreas tradicionalmente dominadas por hombres. Muchas han asumido roles clave en la investigación, la docencia y la industria, aplicando lo aprendido en el Reino Unido para abordar problemáticas locales y globales.

"La oportunidad de estudiar en el Reino Unido me permitió expandir mis horizontes y comprender el impacto real que la ciencia de datos puede tener en la sociedad. Quiero compartir este conocimiento con mi comunidad, desde estudiantes de secundaria hasta colegas en la academia, para fomentar un uso más estratégico de los datos en la toma de decisiones", comenta Isha Yaffit Téllez Salazar, ex becaria del programa y egresada de la Maestría en Data Science (Social Analytics) en la Universidad de Durham.

A través de esta iniciativa, el British Council no solo apoya el desarrollo de mujeres en STEM, sino que también contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, promoviendo la equidad de género y la educación de calidad.

Cada becaria es una embajadora del cambio, llevando consigo el conocimiento, la experiencia y la inspiración para abrir más puertas a futuras generaciones de mujeres en la ciencia y la tecnología.

“Queremos que más mujeres mexicanas vivan esta experiencia transformadora y sean parte de esta comunidad global de mujeres que ya están cambiando el mundo. Una beca no solo abre puertas, sino que también brinda herramientas para liberar su potencial y hacer la diferencia”, destacó Isabel Gil, directora de Cooperación Cultural y Educativa y Jefa de Artes del British Council en México.

Para más información sobre la convocatoria y cualquier duda sobre el proceso de solicitud, las interesadas pueden visitar esta página o escribir a [email protected].