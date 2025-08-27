El INE se une a la discusión: Aportará temas técnicos para la reforma electoral

Ciudad Juárez.- En su primer encuentro formal, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral acordaron integrar mesas de trabajo especializadas para discutir temas técnicos antes de redactar la iniciativa.

Entre los puntos clave están las prerrogativas partidistas, fiscalización, organismos locales y mecanismos de votación.

La reunión se celebró en la biblioteca Lázaro Cárdenas de la Secretaría de Gobernación, con la participación de nueve consejeros del instituto electoral y representantes del gobierno federal, encabezados por Pablo Gómez.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei respaldó el acuerdo y destacó que el INE aportará experiencia operativa y técnica.

Gómez subrayó que la autonomía del órgano electoral no está en discusión y que el objetivo es fortalecer su imparcialidad.

El consejero Jorge Montaño consideró que la apertura al diálogo muestra disposición del gobierno para incluir al INE en el proceso.