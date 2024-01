Eduardo Rivera toma protesta como candidato a gobernador de Puebla por el PRI

Puebla.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, tomó protesta a Eduardo Rivera como candidato del tricolor a la gubernatura de Puebla, y expresó su confianza en que, con el trabajo, firmeza y carácter de los priistas, alcanzará el triunfo el próximo 2 de junio.

Destacó que se trata de alguien que ha demostrado con buenos resultados que tiene toda la capacidad para gobernar.

En su mensaje después de que entregó a Eduardo Rivera la constancia que lo acredita como candidato a la gubernatura por el PRI, el dirigente nacional del tricolor hizo un llamado a los militantes del partido a ir en unidad y poner por delante, hoy más que nunca, a México y a la entidad, luego de que les exhortó a que “no se dejen presionar. No se dejen asustar”.

Argumentó que “hay una bola de cínicos y sinvergüenzas que antes se decían priistas y que estaban de esbirros, de lacayos, de lamebotas del gobierno de Morena”.

Sostuvo que “esos que son los campeones mundiales de las plurinominales y que no hacen trabajo en el partido, que quieren hacerle el servicio al gobierno, hoy, qué bueno que ya no están, porque aquí no vamos a aceptar ni presiones ni chantajes. Y para que lo sepan: su molestia es porque una vez más querían estar en las candidaturas, sin dar un solo golpe. Qué padre. Candidatos en el PRI, pero trabajándole al gobernador y a Morena”.

En entrevista con medios de comunicación, el Presidente Alejandro Moreno informó que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria revisará la expulsión de esos personajes. “Ni enfrente los quieren”, expresó.

Acompañado por Néstor Camarillo, dirigente del PRI en Puebla, expresó a los priistas que tenemos que trabajar juntos y en equipo.

Convocó a cerrar filas, a dar pasos firmes y mantener la unidad, apoyando a las candidatas y candidatos de la coalición con el PAN, el PRD y el PSI, “porque tenemos que pensar primero en Puebla y en México”.

Dejó en claro que en el estado sólo hay dos proyectos: el que representa Morena, con destrucción, corrupción, cinismo, mentira y falta de capacidad. Y el de Lalo Rivera, “un proyecto firme, serio, profesional, responsable”, que es lo que necesita la entidad.

En el marco de su gira de trabajo por la entidad, el dirigente nacional del tricolor encabezó además una reunión de trabajo con la senadora Nadia Navarro y la dirigencia del partido local PSI.