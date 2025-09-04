Ebrard anticipa revisión difícil del T-MEC

Ciudad de México.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para enero de 2026, será un proceso complejo. Sin embargo, aseguró que México llega con una relación sólida con Washington y bases internas que reducen la incertidumbre para las inversiones.

Durante su participación en el BIVA Day NYC 2025, Ebrard destacó el diálogo constante con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y la Secretaría de Comercio.

“Ya me abren la puerta antes de llegar”, bromeó, al subrayar la cercanía con funcionarios como Jamieson Greer y Howard Lutnick.

El funcionario explicó que la revisión estará marcada por nuevas reglas impulsadas por la administración de Donald Trump y la necesidad de modernizar el acuerdo para fortalecer la integración regional. Aun así, se mostró optimista: “México es el principal cliente de Estados Unidos y eso nos da fuerza negociadora”.

Ebrard también destacó el papel de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya relación “efectiva y compleja” con Trump ha evitado decisiones adversas. Además, subrayó que el Plan México busca reducir la dependencia de Asia y atraer inversión en sectores clave como energía, vivienda e infraestructura.

Con 15 centros de desarrollo anunciados, el secretario proyectó que 2026 será un año de menor incertidumbre y mayor inversión privada, en el marco de una visión compartida con EE.UU. sobre seguridad en las cadenas de suministro y competitividad regional