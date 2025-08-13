Dron estadunidense sobrevoló el Edomex a petición de México: Harfuch

Ciudad de México.– El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reaccionó a la detección de un dron estadunidense que esta mañana sobrevoló el Estado de México. Sobre la situación, el funcionario confirmó la presencia de la aeronave y aseguró que se tratan de vuelos de investigación que se hacen para el Gobierno de México.

"No es un avión militar, ni un dron militar, es un avión no tripulado que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano", aseguró Harfuch.

“Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país, en este caso está volando en la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México, pero es a petición de nuestro país”, aseguró Harfuch en conferencia de prensa.

Cortesía

Asimismo, el secretario mencionó que ningún país extranjero tiene permiso ni volará sobre territorio mexicano al referir que “ningún aeronave vuela y no hay ningún avión militar que vuele en nuestro país de esa manera”, sentencia que descarta operativos militares extranjeros dentro de territorio nacional.

Fue esta mañana que usuarios de la aplicación Flihtradar 24 detectaron la entrada aterritorio nacional de un dron modelo MQ-9B SkyGuardian que despegó de Texas y llegó a Valle de Bravo.