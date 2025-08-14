Donald Trump: México hace lo que nosotros le decimos que haga

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México y Canadá “hacen lo que su administración les dice que hagan” en materia de seguridad fronteriza. Las declaraciones, emitidas desde el Despacho Oval, generaron controversia por el tono de subordinación hacia los gobiernos vecinos.

“Yo no necesitaba legislación, solo dije: ‘vamos a cerrar las fronteras’, y todo el mundo lo entendió”, afirmó Trump, al presumir que su gestión ha resuelto el problema migratorio sin necesidad de reformas legales.

Las afirmaciones se dan en el contexto de la reciente entrega de 26 narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos, solicitada por el Departamento de Justicia.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la acción fue una decisión soberana y parte de una colaboración técnica entre ambos países.

Además, Sheinbaum explicó que el sobrevuelo de un dron estadunidense sobre Valle de Bravo fue solicitado por su gobierno para una investigación relacionada con delincuencia organizada, debido a que México no cuenta con el equipo especializado necesario.

La mandataria subrayó que la cooperación en seguridad se realiza bajo acuerdos bilaterales, pero sin comprometer la soberanía nacional: “Jamás permitiríamos que el ejército norteamericano pisara territorio mexicano”, declaró en días recientes.