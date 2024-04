Dice Máynez que hay candidatos ‘huachicoleros’ en Puebla

Ciudad de México.- Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia, continuó su campaña en Puebla en donde expuso que hay aspirantes a cargos que tienen relación con el robo de combustible, huachicol, aunque no dio nombres.

“Aquí, en Puebla, hay candidatos huachicoleros, de la vieja política. Viene una candidata a decir, vamos a combatirlo pero hay candidatos así. Hay financiamiento ilegal en las campañas”, expresó el candidato.

En su visita a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), el representante del partido naranja criticó que sus contrincantes, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, no hayan aceptado la invitación de los jóvenes a establecer un diálogo.

Añadió que la educación es vital para mejorar las condiciones de los ciudadanos, por lo que apostará por fortalecer la infraestructura: “hay más de 120 mil escuelas en México que tienen 30 años o más de construidas”.

En el caso de Puebla, ejemplificó: “tiene más de 5 mil escuelas primarias y prácticamente tres mil 850 no tienen internet, dos mil 300 no tienen computadoras, mil 800 escuelas no tienen agua potable, 300 escuelas no tienen electricidad”.

Finalmente, el aspirante dijo tener confianza en que Movimiento Ciudadano triunfará en Puebla, y en la campaña federal ve que la candidata del PRI-PAN-PRD ha perdido fuerza, por lo que la elección se definirá entre dos personas.