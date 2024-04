Dice Gálvez que enfrenta contienda totalmente inequitativa

Ciudad de México.- Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechaza suspender las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, la candidata Xóchitl Gálvez Ruiz denunció que enfrenta un proceso electoral inequitativo.

La representante de la coalición Fuerza y Corazón por México lamentó que el TEPJF no esté dispuesto a sacarle tarjeta amarilla o rojo al gobierno que vulnera la ley electoral.

“El problema no es el efecto de la ‘mañanera’ directo, el tema es que los servidores de la nación andan por todo el país repartiendo panfletos para explicar la información, eso ya ha habido muchas evidencias en las redes sociales. Hay una contienda totalmente inequitativa y en ese sentido yo lo que advierto es que el Tribunal no está dispuesto a sacar ni la tarjeta amarilla ni la tarjeta roja”, expresó.

Sobre el segundo debate presidencial, la candidata del PRI, PAN y PRD dijo que la verán sonriente y no incómoda como en la primera sesión.

“Ella va a hablar de que ya se acabó la pobreza, porque en su visita a Chiapas todo es maravilloso, son montajes de Latinus, no hay inseguridad, no hay pobreza, hay medicinas. Son dos visiones, pero a mí me asiste la razón, yo sí conozco México, yo sí lo conozco por sus entrañas”, añadió.