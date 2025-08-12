Destituye UPT a profesor tras caso viral de agresión y acoso

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) anunció la destitución definitiva del profesor Ángel Ramírez Montiel, quien el pasado 25 de julio fue golpeado por un alumno durante una clase. La medida se tomó tras una investigación interna que concluyó que el docente incurrió en faltas graves, vulnerando principios de respeto, imparcialidad y legalidad.

El incidente se difundió ampliamente en redes sociales gracias a un video donde se observa al estudiante Manuel M., de 21 años, propinando puñetazos y una patada a Ramírez, mientras gritaba: “¡Vuélvete a burlar de mí!”.

Días después, la UPT expulsó al joven, quien afirmó que su reacción fue consecuencia de meses de acoso sistemático. Según su testimonio, el profesor lo humillaba con burlas, expresiones racistas y lo excluía de actividades académicas. También aseguró que sus denuncias previas no fueron atendidas por las autoridades universitarias.

Manuel, practicante de artes marciales desde los 10 años e instructor de defensa personal en la propia institución, señaló que un día antes del altercado, Ramírez aplicó una evaluación atípica de la que fue excluido por no encontrarse en clase debido a compromisos con su taller, hecho que considera el detonante del ataque.

El Comité de Ética y Conflicto de Interés, junto con el Órgano Interno de Control y la Secretaría de la Contraloría del Estado, avaló la baja definitiva del profesor y dio aviso a instancias legales para posibles acciones adicionales.

Más sanciones a personal docente

En paralelo, el profesor Francisco F. presentó su renuncia tras ser señalado por acoso y fraude; su caso continúa bajo revisión de la Contraloría. Por su parte, la docente Nadia P., acusada de abuso de poder, gritos y trato denigrante hacia estudiantes y personal, fue reasignada a labores administrativas y dejó de impartir clases.

Las resoluciones se dieron luego de una mesa de trabajo entre el rector Felipe Olimpo Durán Rocha y el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEPH, Daniel Fragoso Torres, en atención a un pliego petitorio de alumnos inconformes.

La universidad también informó que, como parte de las medidas correctivas, se modernizará el Sistema Integral de Gestión Académica (SIGAE) con un módulo de denuncias confidenciales, se conformará un Consejo Estudiantil con apoyo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y se invertirán 1 millón 940 mil pesos en mejorar aulas y laboratorios.