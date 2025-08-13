Destaca presidenta incremento en la recaudación tributaria

Ciudad de México.- Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró dos indicadores clave del desempeño nacional: una recaudación tributaria histórica y una reducción significativa en los niveles de pobreza.

Entre enero y julio de 2025, México recaudó 3.27 billones de pesos, lo que representa un incremento del 7.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Sheinbaum atribuyó este resultado a la confianza de los contribuyentes y a la simplificación de trámites en el SAT, incluyendo el acceso al RFC. También destacó el papel de las aduanas, que aportaron 180 mil millones de pesos adicionales.

En materia social, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) reportó que la pobreza en México se redujo de 36.3 a 29.6 por ciento entre 2022 y 2024, lo que equivale a 8.3 millones de personas que salieron de esa condición.

La mandataria subrayó que estos avances son resultado de una política fiscal honesta y de programas sociales que devuelven los impuestos al pueblo en forma de salud, educación, vivienda e infraestructura.