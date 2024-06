Destaca AMLO mejora en condiciones laborales de docentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que se están están entregando buenas cuentas en materia educativa. En la conferencia de prensa matutina, señaló que se estará informando de los avances durante su gobierno previo al informe del 1 de septiembre que dará en el Zócalo porque “vamos a resumir bastante, no se puede hablar más de una hora”.

Dijo que durante su gobierno se mejoraron las condiciones laborales de las maestras y maestros, además de que hay más opciones ante la racha privatizadora de la educación durante el periodo neoliberal. Indicó que que ahora mejoraron los planteles desde la puesta en marcha del programa “La escuela es nuestra” y se están otorgando más becas a los estudiantes.

AMLO reconoce labor de Leticia Ramírez

El presidente López Obrador resaltó el apoyo que tiene de Leticia Ramirez como secretaria de Educación Pública porque es una mujer con convicciones.Hizo un reconocimiento a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por su defensa de la educación pública.

“Primero, apoyarnos para mejorar la educación en las maestras y en los maestros, respetarnos, pero no se hizo antes, que se les maltrató y se les echó la culpa de que si no se avanzaba en lo educativo, porque ellos no asistían a dar clases, excusas, pretextos, cuando lo que buscaban era privatizar la educación”, dijo.

Entonces, tenían que desacreditarla, empezaron primero, si ustedes se acuerdan, con lo de la excelencia educativa, la calidad de la enseñanza, y sí, todos queremos que haya excelencia educativa, que haya calidad en la enseñanza, pero también cobertura, que todos podamos estudiar. Tiene que haber un equilibrio entre calidad de la enseñanza y cobertura, o lograr las dos cosas al mismo tiempo”, añadió.