Desmiente García Harfuch haber salido del país por amenazas

Ciudad de México.- El exsecretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, negó que haya salido del país luego de recibir amenazas por parte de un cártel, como señaló el periodista Carlos Loret de Mola.

“Siempre ha habido amenazas, anónimos, alertamientos desde las agencias de seguridad federal, ya había hablado con la doctora Claudia Sheinbaum para ver si podía salir un par de días de vacaciones, tenía como 10 años que no tomaba unos días, unos dos o tres días… pero no es mi perfil, no es mi manera de ser, salir por amenazas”, dijo el exfuncionario.

De acuerdo con Carlos Loret de Mola, el general Audomaro Martínez Zapata, encargado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), notificó a García Harfuch sobre las amenazas en su contra y le recomendó salir del país.

Sin embargo, el exsecretario reiteró que tomó vacaciones para ver a su hija y prometió que regresaría a México después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo para integrarse al movimiento que encabeza Clara Brugada en la CDMX y Claudia Sheinbaum a nivel nacional.