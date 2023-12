Desea Xóchitl Gálvez alegría y felicidad en esta Navidad

Ciudad de México.- A través de sus redes sociales la precandidata del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, deseo una Feliz Navidad a las familias.

En sus redes sociales pubilcó un breve video donde dice "que manda un abrazo enorme a todos, a los que hoy me quieren y a los que no me conocen todavía".

Mandó buenos deseos por esta Navidad y por el año que viene.