Desconocía AMLO investigaciones contra Ana Gabriela Guevara

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer las investigaciones contra Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), por posibles desvíos.

La semana pasada se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) inició la indagatoria tras una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“No sabía de la investigación, pero ya me voy a enterar de qué se trata, pero no sabía. Todos podemos ser investigados, ya lo estamos viendo, nada más que tiene que haber pruebas, sino no es más que difamación y calumnias”, dijo López Obrador.

Uno de los recursos legales data de agosto de 2023, y que fueron interpuestos el pasado 19 de febrero de 2024.

En la Auditoría 143-DS Conade, realizada a la Cuenta Pública 2020, se señalan posibles daños al erario por 377 millones de pesos.