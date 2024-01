Descarta Morena dar seguridad especial a precandidatos

Ciudad de México.- El dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo, descartó que los precandidatos de ese partido no recibirán seguridad especial, aun cuando realicen actividades en zonas donde el crimen organizado tiene una gran presencia.

En conferencia de prensa realizada el martes, el morenista dijo que no se ha contemplado dejar de postular perfiles en zonas inseguras.

“Hay un esquema de seguridad para nuestra (pre) candidata presidencial muy discreto, pero los candidatos a gobernador, por ejemplo, no tienen, un operativo especial”, dijo el dirigente.

Los cuestionamientos hacia Delgado surgieron porque el lunes el diputado federal Enrique Godínez (PAN) y su equipo fueron despojados de su camioneta en Uruapan, Michoacán, tras asistir a un evento de Xóchitl Gálvez.

“No se dejará de postular precandidatos en ninguna zona del país, no tenemos hasta el momento algún reporte que por las condiciones de seguridad en alguna zona del país no podamos presentar candidatos, no es el caso”, añadió.

Previamente, Claudia Sheinbaum dijo confiar en el trabajo del Gobierno de México para atender los focos rojos de inseguridad y negó que el crimen organizado intervenga en el proceso electoral.