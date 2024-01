Descarta Arturo Zaldívar renunciar a la pensión de la SCJN

Ciudad de México.- Pese a estar en el equipo de Claudia Sheinbaum, que tiene como uno de los principales valores la austeridad, el ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea ha descartado renunciar a la pensión que recibe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Explicó que el artículo 127 constitucional (que impide a los servidores públicos obtener una remuneración superior a la del Presidente) no es aplicable a su caso, pues él llegó al cargo antes de que entrara en vigor tal disposición.

El ministro en retiro aseguró que no ha recibido ninguna remuneración que esté fuera de la ley:

“Consecuentemente, a mí me protege un artículo que establece que, durante el tiempo de mi encargo, no se me podía bajar el sueldo. No obstante, cuando yo llegué a la presidencia de la Corte, las ministras y ministros, a sugerencia mía, nos bajamos 25 por ciento nuestro sueldo y nuestras percepciones”, argumentó Zaldívar.}

Zaldívar Lelo de Larrea se ha unido al equipo de Claudia Sheinbaum para trabajar en una reforma al Poder Judicial, la cual negó se trate de una venganza por la constante confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Corte.