Descarta AMLO romper relación con Canadá por imposición de visas

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respeta la decisión de Canadá de solicitar visas a mexicanos y negó que vaya a romper relaciones con ese país.

En su conferencia del jueves, el mandatario informó que su gobierno actuará con “prudencia y con serenidad”, pero consideró hacer “un pequeño reproche fraterno, respetuoso” al primer ministro Justin Trudeau.

“Nosotros respetamos lo que deciden otros gobiernos porque son independientes, libres, soberanos y nosotros vamos a buscar opciones, alternativas, no podemos nosotros romper relaciones con Canadá ni con otros gobiernos porque es muy bueno el intercambio económico, van trabajadores mexicanos a Canadá desde hace tiempo, entonces tenemos que actuar con prudencia, con serenidad”, declaró el mandatario.

El país de la hoja de maple exigirá visas a los visitantes mexicanos ante el aumento en las solicitudes de asilo, una situación que también ha generado preocupación en el gobierno de AMLO.

Se le preguntó a López Obrador sobre si asistiría a la Cumbre de Líderes de América del Norte, a lo que respondió que no por el proceso electoral en México.

“No, no, va a ser muy difícil que haya cumbre, pero no por nosotros sino por las campañas eso es otro asunto que no se cuidó con todo respeto lo digo”, añadió.