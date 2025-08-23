Desaparecen dos capitanes al dirigirse en embarcación a Isla Mujeres

Quintana Roo.- Los capitanes Jorge Aragón y Ricardo Argaez desaparecieron cuando se trasladaban en una embarcación rumbo a Isla Mujeres.

Los hombres partieron el jueves 21 de agosto en Key West, en Florida, en una embarcación Regal 32 pies de dos motores Yamaha, la cual entregarían a su dueño al llegar a la zona de Quintana Roo, pero que nunca llegó a puerto.

Debido a esto, se ha solicitado el apoyo para localizar a los dos capitanes.

El viernes 22 de agosto se implementó un operativo de búsqueda para buscar a los dos capitanes, pero hasta el momento no se ha encontrado la embarcación.