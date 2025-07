Denunciará Sheinbaum a abogado de Ovidio por difamación

Ciudad de México.- Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que presentará una demanda por difamación en México contra Jeffrey Lichtman, abogado defensor de Ovidio Guzmán López, por haberla acusado de fungir como vocera de un grupo criminal.

En días recientes, Lichtman aseguró que la mandataria mexicana “parece más una encargada de relaciones públicas de una organización narcotraficante que una líder honesta digna del pueblo mexicano”. Además, anticipó que continuará emitiendo declaraciones sobre el tema.

La respuesta de la presidenta

Ante la pregunta de un reportero sobre los dichos del abogado, Sheinbaum respondió de manera categórica durante su tradicional conferencia matutina:

"Primero: no voy a dialogar con el abogado de un narcotraficante. Segundo: vamos a interponer una denuncia por difamación en nuestro país porque no se puede dejar pasar. Será a través de la Consejería Jurídica. Y tercero: más allá de lo que dijo sobre mi persona, lo cual no vale la pena discutir, es fundamental que la Fiscalía aclare lo relacionado con el caso Cienfuegos y otros temas. Estuve revisando desde el sábado lo que se dijo en la Mañanera cuando el presidente López Obrador estaba en funciones. Es evidente que hubo inocencia y es importante que eso se esclarezca".