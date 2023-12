Denunciará Samuel García a diputados locales por usurpación de funciones

Monterrey.- Samuel García, gobernador de Nuevo León, anunció en un video publicado en sus redes sociales que interpondrá una denuncia penal en contra de los diputados locales del PRI y PAN por usuarpación de funciones y abuso de autoridad.

El mandatario estatal detalló que los legisladores locales de oposición incurrieron en presunta usurpación de funciones tras realizar diversas publicaciones en la gaceta oficial del Congreso local.

"Sé que este video no le va a gustar a Xóchitl, al Prian, a Marko Cortés, a Alito Moreno, y mucho menos a los diputados del Prian. Pero quiero decirles que me esperé al día de hoy para hacer lo público... Me tuve que esperar porque justo hace una hora el Congreso ya se fue de vacaciones, regresan en enero y no les quise dar chance ni de meter las manos", comentó.