Denuncia 'Alito' Moreno ante la FGR a Noroña y Emilio González

Ciudad de México.– El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno, dio a conocer que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal en contra del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y de Emiliano González González, por los delitos de amenazas y otros.

Al mismo tiempo, el político aseguró que tras amenazas directas de Fernández Noroña y Emiliano González hacia su persona y hacia los legisladores Manuel Añorve, Rubén Moreira, Pablo Angulo, Erubiel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla, solicitó ante la Secretaría de Gobernación (Segob) su incorporación al Mecanismo de Protección.

El senador y dirigente nacional del PRI advirtió que “no vamos a permitir que quienes ostentan un cargo público utilicen el poder para amenazar y tratar de callar voces opositoras”.

El presidente Nacional del tricolor aseguró que “no nos van a intimidar. Vamos de frente, con valor, con la ley en la mano y defendiendo al pueblo de México”.

Explicó que en defensa propia y en defensa de la democracia, “acudimos a las instancias correspondientes frente a la intimidación y la persecución política que el Estado mexicano ejerce contra quienes pensamos distinto”.