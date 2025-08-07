Dejará tormenta tropical Ivo fuertes lluvias en México

Ciudad de México.– La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dio a conocer que la tormenta tropical Ivo, que se localiza aproximadamente a 310 kilómetros (km) al sureste de Acapulco y a 460 km al sureste de Zihuatanejo, Guerrero, dejará fuertes lluvias en el sur y centro del país.



Ivo presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 35 km/h.



Las bandas nubosas de Ivo provocarán lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros (mm), en la costa y norte de Guerrero y Oaxaca, con viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura, con posibles trombas marinas frente a las costas.

En este panorama es posible que se presenten deslizamientos de tierra en zonas montañosas, crecidas rápidas en ríos y arroyos, por ello, se invita a la población a implementar las siguientes recomendaciones:



● Mantenerse atenta a los avisos oficiales.

● Evitar cruzar cauces crecidos o zonas inundadas.

● Repasar el plan familiar de protección civil.

● Asegurar techos, láminas y objetos que puedan caer.

● Proteger documentos importantes en bolsas plásticas.

● En zonas costeras, extremar precauciones ante el oleaje y no ingresar al mar.



Durante las próximas 48 horas, Ivo continuará como tormenta tropical, desplazándose de manera paralela a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Se prevé que el viernes 8 de agosto alcance la categoría de huracán al sur de las costas de Baja California Sur, para posteriormente alejarse del territorio nacional.



Aunque no se anticipa un impacto directo sobre el territorio, sus bandas nubosas provocarán lluvias muy fuertes e intensas desde Chiapas hasta Jalisco, así como oleaje elevado a lo largo del litoral del Pacífico mexicano, especialmente entre miércoles y viernes.