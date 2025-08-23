Deja fuerte tormenta en Querétaro a 2 personas sin vida

Querétaro.– Las lluvias que se presentaron durante la noche del viernes y madrugada de este sábado dejaron a dos personas sin vida, de acuerdo con un reporte presentado por Protección Civil. Se trata de un hombre y una mujer (no identificados), quienes fueron arrastrados por la corriente en calles de la colonia Peñuelas, al norte de la capital del estado.

El fuerte aguacero se suscitó en las últimas horas tanto en la ciudad de Querétaro como en el municipio de El Marqués.

Según el reporte, el cadáver de la mujer fue arrastrado por el agua sobre la avenida Paseo Constitución; y el del hombre fue hallado cerca de allí, en el camellón divisor de carriles, ubicado en la intersección de Avenida Plateros y Paseo de la Constitución.

Por otra parte, viviendas de la colonia Peñuelas resultaron inundadas y una unidad del sistema de transporte Qrobús se quedó varada en la calle Torneros.

A través de redes sociales, residentes de la capital de la entidad compartieron videos de las fuertes corrientes de agua, así como inundaciones que dejó la tormenta.