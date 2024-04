Defiende Gobierno de México la reforma a las pensiones

Ciudad de México.- El IMSS, Issste, Secretaría de Gobernación y el presidente Andrés Manuel López Obrador defendieron el viernes la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, y negaron que se vaya a afectar a los trabajadores como han señalado los grupos opositores a la propuesta en la Cámara de Diputados.

Bertha Alcalde, directora del Issste, expresó que la reforma de pensiones se busca proteger su patrimonio, así como acceder a su pensión sin complicaciones.

Por su parte, Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, informó que con las reformas de Zedillo (1997) y Calderón (2007), un trabajador que ganaba 10 mil pesos solo recibiría de pensión 2 mil 700.

Recalcó que la reforma propuesta por el Ejecutivo federal para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar garantizará que las y los trabajadores que ganan hasta el salario promedio del IMSS, reciban el 100 por ciento de su salario al momento de jubilarse.

En tanto, Zoé Robledo, director general del IMSS, explicó que en lugar de transferir al IMSS más de 34 mil millones de pesos en 2023, las Afores solo transfirieron 946 millones de pesos.

Añadió que desde 2020 Banco Azteca debió entregar al IMSS mil 847 millones de pesos por cuentas de pensiones no reclamadas y solo ha regresado 1 por ciento (19 millones de pesos).

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a él le gustaría que se aprobará la reforma a las pensiones el 1 de mayo, Día del Trabajo, como una reivindicación a los trabajadores.

“No estamos aquí para perjudicar a los trabajadores, estamos aquí para beneficiarlos; los que roban son otros que no están aquí, no somos nosotros, para que empecemos a respetarnos, no somos iguales”, expresó.