Defiende AMLO a Sheinbaum; niega desvío de recursos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el miércoles a la precandidata Claudia Sheinbaum por los señalamientos de posibles delitos electorales.

Cargando...

López Obrador reaccionó a los dichos de Sanjuana Martínez, exdirectora de Notimex, quien dijo que parte los recursos para liquidar a los empleados se desviaron para beneficiar a la precandidata.

“Que se investigue lo que tiene Claudia, y se compare con otros, con otras, y se van a dar cuenta quien es Claudia. Yo respeto mucho lo que dice esta compañera (Sanjuana Martínez), pero no comparto”, expresó el mandatario.

“Si tiene pruebas, no estoy yo limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar”, añadió.

Cargando...

Sobre este tema, la precandidata opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, dijo que solicitará a las autoridades electorales que se investigue a Sheinbaum.