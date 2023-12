Debió llegar alguien del equipo de Samuel; rechaza Sheinbaum imposición en NL

Ciudad de México.- La precandidata Claudia Sheinbaum Pardo consideró que el Congreso de Nuevo León debió nombrar a alguien del equipo de Samuel García o de Movimiento Ciudadano como gobernador interino para evitar una crisis de gobernabilidad.

Sheinbaum Pardo explicó que el Congreso aprobó la licencia de García para participar en la contienda presidencia, pero designaron “a alguien que no es ni del partido de Samuel, ni del equipo de Samuel, es más es contrario. A mí me parece que eso no está bien”.

En el caso de la designación de Martí Batres, reconoció que el Congreso de la Ciudad de México, de manera unánime, aprobó la designación de quien era su secretario de Gobierno.

“Porque se entiende que tiene que quedar alguien del equipo de la persona que fue electa por la voluntad popular. En el caso de Nuevo León no era así. Quisieron poner a alguien contrario al gobernador y entonces pues vino lo que sale hoy en los medios de comunicación y lo que estuvimos viendo en los últimos días”, expresó la precandidata.

Además, Sheinbaum consideró que Movimiento Ciudadano sí presentará otro contendiente luego de que Samuel García se retirara para volver a sus funciones como gobernador.

“Movimiento Ciudadano no está impedido a tener un candidato, ellos tendrán que decidir quién será”, agregó. La precandidata negó además que fuera a haber un acercamiento con el partido naranja para trabajar en conjunto.