Debería AMLO investigar a sus colaboradores: Xóchitl Gálvez

Ciudad de México.- La representante de la oposición en México, Xóchitl Gálvez Ruiz, consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe investigar a sus colabores por posibles nexos con el crimen organizado, como lo ha señalado The New York Times en una reciente investigación, lo que ha derivado una confrontación entre el mandatario y el diario estadunidense.

“De lo que el New York Times da cuenta es que hubo una investigación, que hay testigos protegidos, personas que declararon; bastarían esas declaraciones para que el Presidente pida que se haga una investigación aquí en México, que pida el expediente del New York Times, que se entere quiénes son las personas que están involucrando a su familia”, dijo las aspirante presidencial.

Gálvez Ruiz insistió en que si el presidente se siente calumniado debe presentar una denuncia ante los tribunales estadunidenses: “él no se va a poder quitar ningún hashtag, ningún mote, mientras él no aclare todo lo que está pasando”.

The New York Times reportó que líderes del narco como Ismael “El Mayo” Zambada, y un fundador de Los Zetas dieron dinero a los colaboradores de López Obrador para obtener beneficios si llegaba a la presidencia en 2018.

Sobre los señalamientos, Gálvez Ruiz dijo: “la investigación sí existió y si por motivos políticos hoy no está vigente, eso no quiere decir que no haya existido”.