Deberá AMLO enviar nueva terna para ocupar lugar de Zaldívar en la SCJN

Ciudad de México.- Las aspiraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que una de sus tres candidatas a ministras integrara la Suprema Corte de Justicia se enrocaron el miércoles en el Senado luego de que ninguna de las postuladas lograra los votos suficientes para acceder al cargo y se espere ahora una nueva lista de nombres.

Tras la salida este mes de Arturo Zaldívar, que renunció como ministro de la Suprema Corte, López Obrador propuso a Bertha Alcalde, María Ríos González y Lenia Batres como reemplazo, pero ninguna de las tres consiguió los 71 votos de la mayoría calificada que se requería en el Senado luego de dos votaciones consecutivas.

Zaldívar dejó la vacante para unirse al equipo de campaña de la candidata presidencial oficialista de cara a las elecciones de 2024.

La oposición ya había adelantado que no apoyaría a ninguna de las tres candidatas, alegando que no reunían los requisitos de independencia puesto que estaban vinculadas al gobierno. Desde mediados de mes se preveía que la terna propuesta por López Obrador no lograría avanzar en el Senado, de mayoría oficialista.

Cuarenta senadores opositores votaron en contra de la terna.

La votación más alta solo la logró Alcalde, asesora jurídica de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, quien obtuvo 68 votos, aún insuficientes para ser nombrada ministra de la Suprema Corte.

González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, y Batres, exdiputada oficialista y consejera adjunta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, solo alcanzaron entre 2 y 5 votos.

Más temprano, la presidenta del Senado, la oficialista Ana Lilia Rivera, informó que de no aprobarse durante la sesión la designación de la nueva ministra, López Obrador debería enviar una nueva terna.

El mandatario mexicano anunció a inicios de mes que postularía a personas cercanas a su movimiento político para ocupar el cargo que dejó Zaldívar.

La salida de Zaldívar, que ocupó entre 2019 y 2022 la presidencia del máximo tribunal, se dio en medio de las tirantes relaciones que mantiene López Obrador con la Suprema Corte, luego de que los ministros invalidaran las reformas energética y electoral y el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército que impulsó el mandatario.

López Obrador ha afirmado que el Poder Judicial mexicano está dominado por la corrupción y que sirve a los sectores conservadores y no a las mayorías pobres.

Entre los once miembros de la Corte, López Obrador siempre ha contado con el apoyo de Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, quien a inicios de este año se vio envuelta en un escándalo por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura que aún se está debatiendo en los tribunales.