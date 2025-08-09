Dan último adiós a Fernandito, niño asesinado por una deuda de mil pesos

Estado de México.- Familiares le dieron el último adiós este sábado a Fernandito, quien fue asesinado por una deuda de mil pesos en el municipio de Los Reyes La Paz.

El niño de 5 años fue despedido entre globos blancos y flores, en un cortejo fúnebre que culminó en el panteón municipal Altavista, ubicado en en la colonia Paso de Minas.

Alrededor de 100 personas acompañaron el cortejo fúnebre. En la tumba fueron colocados muñecos, veladoras y dos coronas florales.

Fernandito fue hallado muerto el 4 de agosto luego de que fue secuestrado por presuntos prestamistas, quienes aparentemente lo habrían mantenido retenido al menor de edad en un domicilio como garantía por el impago de una deuda de mil pesos por parte de la familia.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino, donde el menor, identificado como Fernando, estuvo privado de su libertad desde el pasado 28 de julio.

Por este caso fueron detenidas tres personas, quienes fueron señalados por los delitos de secuestro y homicidio.