Dan primeros detalles de Olinia, empresa que hará auto eléctrico 100% mexicano

Ciudad de México.– Roberto Capuano Tripp, coordinador del proyecto Olinia, la empresa que será la encargada de fabricar el primero auto eléctrico 100 por ciento mexicano, dio los primeros detalles sobre el proyecto durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

El funcionario presentó este miércoles el logotipo y el emblema de la empresa y adelantó que en septiembre presentarán los diseños de los vehículos eléctricos. Se trata de una liebre inspirada en los alebrijes de Oaxaca, que darán sello a los vehículos que se producirán por la empresa 100 por ciento mexicano para la movilidad.

Roberto Capuano señaló que los vehículos Olinia que se presentarán en septiembre serán eléctricos y ligeros, pero con la potencia suficiente para subir las pendientes, podrán recargarse en cualquier enchufe convencional y su costo de operación será menor al que cualquier coche de gasolina, e inclusive, que una moto.

En ocasiones anteriores la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que las primeras unidades podrían salir al mercado para medicados de 2026 y serán a un costo menor, con un precio inicial estimado de 90 mil pesos, lo que lo convertiría en el eléctrico más accesible del país.