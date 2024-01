Dan 52 años de cárcel a taxista por feminicidio de Lidia Gabriela

Ciudad de México.– Pedro Eduardo "N" fue sentenciado a 52 años y 6 meses de cárcel por el feminicidio de Lidia Gabriela, joven de 23 años de edad que se arrojó del taxi que él conducía.

Además de la pena en prisión, el imputado deberá pagar más de un millón de pesos como reparación del daño.

"Fue sentencia por feminicidio con dolo indirecto, la defensa del acusado fue una defensa pasiva, o sea que ellos no dieron ninguna prueba, únicamente se dedicaron a tirar el caso que tenía la fiscalía, claramente no lo lograron, entonces como tal una teoría no tenían en el juicio", dijo el abogado Juan Pablo Delgado, representante de la familia de la joven.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2022, sobre la Calzada Ermita Iztapalapa de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Lidia Gabriela, narró su hermano en redes sociales, abordó un taxi en la colonia Las Peñas de Iztapalapa.

Alrededor de 10 minutos después llegó a Metro Constitución donde intentó bajarse de la unidad, pero el conductor no la dejó.

El novio de Lidia Gabriela denunció que ella le dijo por mensaje que el taxista había cambiado de ruta y que le estaba cobrando de más.

Testigos señalaron que escucharon gritos de auxilio y que al voltear vieron a una joven con medio cuerpo de fuera por la ventana de un taxi que circulaba por el carril de alta velocidad.

Aparentemente Lidia Gabriela se lanzó desde la ventana del auto y al caer se golpeó la cabeza con la banqueta, lo que le causó la muerte de manera instantánea.