Cuando se reparten mal el botín, hay motín: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió el jueves el pacto entre el PRI y el PAN sobre la repartición de cargos de elección popular, lo que calificó como vergonzoso.

“Es algo histórico que tenemos que conocer todos para que no se repitan estas cosas”, expresó el mandatario en su conferencia matutina del jueves.

El acuerdo electoral causó una ruptura entre el PAN y los partidos PRI-PRD-UDC en Coahuila, que llevó a excluir al blanquiazul de la alianza.

“Lo que interesa es ver lo que dice el acuerdo, es importantísimo, porque no es lo mismo que se supongan las cosas a que exista un acuerdo firmado. Al PRI, Coahuila y el Estado de México; al PAN, la Ciudad de México y la Presidencia de la República”, declaró el mandatario.

“Es surrealista o descarado, lo dan a conocer el mismo presidente del PAN, se lo tenemos que agradecer, si no la gente que es muy buena, noble, no alcanza a entender cómo se dan estos enjuagues. Él se queja de que ya no les están cumpliendo los del PRI… Cuando se reparte mal el botín, hay motín”, agregó.

Marko Cortés, líder del PAN, reclamó en X que el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, no cumplía con el acuerdo, lo que derivó en una ruptura de la alianza.