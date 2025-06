Consejera de Morena hace 'vulgar posteo' vs EU y ordenan cancelar su visa

Ciudad Juárez.– Melissa Cornejo, consejera de Morena en Jalisco, compartió un mensaje en X sobre su opinión por las recientes manifestaciones de mexicanos en EU por las recientes redadas, sin embargo, su mensaje con fuertes palabras hacia el vecino país provocó reacciones de alto nivel, luego de que el subsecretario de Estado Christopher Landau respondió a su post que había ordenado la inmediata cancelación de su visa.

La decisión de Landau se dio luego que la consejera estatal de Morena publicó en sus redes sociales una fotografía sobre los hechos violentos ocurridos en las protestas en Los Ángeles en rechazo a las redadas contra migrantes.

"Van a quitar visas a quienes compart… Viva la raza y métanse mi visa por el culo", escribió la funcionaria, por lo que de inmediato el subsecretario respondió a la publicación.

"Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Que fácil hablar de tu desprecio hace “mi visa” en redes sociales cuando no la tienes. Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país", contestó.

X

El funcionario estadunidense dejó en claro que la consejera nisiquiera tenía visa estadunidense, por lo que le pareció contradictorio la expresión de ese tipo de mensajes.

Cabe señalar, que Melissa Cornejo no es la primera persona ligada a Morena a quien le han retirado su visa. El más reciente sería el caso del morenista Óscar Eduardo Castro Castro, presidente municipal de Puerto Peñasco