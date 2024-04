Conflicto interno en Morena, línea de investigación por asesinato de Gisela

Guanajuato.- Una de las líneas de investigación por el asesinato de la aspirante a la presidencia de Celaya, Guanajuato, la morenista Gisela Gaytán, es por conflictos internos en el partido guinda, así lo aseguro el gobernador de ese estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El gobernador aseguró que le ha pedido a la Fiscalía de Guanajuato prontitud en las investigaciones del crimen y enfatizó que este no quedará impune.

“He estado en contacto con la Fiscalía y hay varias líneas de investigación, lo que le he pedido al Fiscal es que no descarte ninguna, sabemos que había pleitos internos en Morena, sabemos que había también problemas con su candidatura y no descartamos ninguna”, apuntó en entrevista al periódico A.M.

Rodríguez Vallejo espera que pronto se puede detener a los responsables del crimen, “es lo que demanda la ciudadanía y lo que le exigimos todos a la Fiscalía”.

Bertha Gisela Gaytán murió asesinada a balazos la tarde del lunes 1 de abril, tras su primer mitin de campaña en la comunidad de San Miguel Octopan, ubicado a tan solo 10 kilómetros de la cabecera municipal de Celaya, en Guanajuato.