Confirma Sheinbaum arresto de Carlos Treviño, exdirector de Pemex, por Odebrecht

Ciudad de México.– La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo confirmó esta mañana en su conferencia de prensa la detención del exdirector de Pemex Carlos Alberto Treviño Medina en Estados Unidos por el caso de la constructora brasileña Odebrecht.

Carlos Treviño Medina ocupó cargos importantes en el sector energético de México, particularmente en Petróleos Mexicanos (Pemex). Fue director general de Pemex de 2016 a 2018, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

El ex funcionario presuntamente recibió 4 millones de pesos por aprobar la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La aprehensión se produjo el miércoles, de acuerdo con lo informado en la conferencia matutina del 14 de agosto de 2025. Treviño Medina contaba con una alerta migratoria emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM) y había sido incluido en una ficha roja de la Interpol debido a los cargos en su contra.

Treviño Medina ha sido vinculado a este escándalo de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht, que pagó sobornos a funcionarios y políticos en varios países para obtener contratos de obra pública. En el contexto mexicano, el caso Odebrecht ha estado relacionado con diversas investigaciones de sobornos y corrupción que alcanzan a figuras de alto perfil en el gobierno de Peña Nieto.