Confirma Sheibaum que su celular sí fue hackeado

Ciudad de México.– La presidenta de México Claudia Sheinbaum confirmó que su celular sí fue hackeado, tal como lo había publicado horas antes The New York Times. El hecho delictivo ocurrió después de que se dio la extradición de los 29 narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos.

“Sí hackearon mi teléfono hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico. Le llamo de inmediato a la Agencia de Transformación Digital y esta tomó cartas en el asunto”, comentó en su conferencia matutina.

La mandataria federal informó que se trataba de un número celular que había sido filtrado durante la campaña presidencial del año pasado, dijo que este número aún lo conservaba debido a que vecinos de Tlalpan tenían este número donde reportaban falta de agua u otras faltas, por lo que descartó que hubiera robo de información personal.

La mandataria detalló que dicho teléfono fue un regalo de Layda Sansores, hoy gobernadora de Campeche, y que lo conservó “por cariño”.

“Me lo regaló Layda en el movimiento de las adelitas en 2008, porque yo usaba uno que compraba crédito y se me acababa (...) Entonces ella me dice ‘te voy a regalar este teléfono y te lo voy a pagar para que no tengas ese problema’”, contó.