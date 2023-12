Confirma gobernadora del Edomex pobladores 'desaparecidos' en Texcaltitlán

Texcaltitlán.– Luego de que se reportó que se desconocía el paredero de al menos 10 pobladores de Texcaltitlán tras la rebelión del pueblo en contra de la Familia Michoacana hace unos días, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, confirmó este jueves la ausencia de varias personas.

Andrés Andrade Téllez, encargado de la Secretaría de Seguridad, aseguró que tienen en calidad de no localizadas a 10 personas.

Cuestionado sobre las desapariciones y los posibles rehenes de La Familia Michoacana, el secretario pidió a la población y a la comunidad que no replique temas que no están corroborados, que no está verificada, pues genera psicosis y pánico en la gente.

Por su parte, la gobernadora morenista rechazó la versión de que al menos 20 personas están secuestradas por dicho cártel, pues señaló que están como "desaparecidos".

Al ser cuestionada sobre el miedo que viven los habitantes de Texcaltitlán ante las posibles represalias de La Familia Michoacana, Gómez Álvarez afirmó que la vigilancia y presencia de seguridad continuarán en la zona de manera permanente.

Y es que este 13 de diciembre, el periodista Carlos Loret de Mola informó en su noticiario de LatinUS que tras la rebelión, miembros del grupo criminal presuntamente secuestraron personas que intentaron huir a municipios aledaños, entre ellos a dos menores de edad, así como un elemento de seguridad municipal.