Confirma FGR ficha de búsqueda de Interpol contra Simón Levy

Ciudad de México.– La Fiscalía General de la República confirmó la emoción de la ficha roja de búsqueda lanzada por la Interpol en contra del empresario y exsubsecretario de Turismo Simón Levy Dabbah.

El mandamiento judicial fue emitido por un Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Ciudad de México, dentro de la causa penal 02565/2020, por el presunto delito de daño doloso a la propiedad ocurrido en 2020.

Mediante este mecanismo internacional, ya se ha activado la búsqueda del político, incluso en Washington D.C., con el propósito de capturarlo y gestionar su extradición. Sin embargo, para que Interpol pueda proceder con mayor certeza, las autoridades mexicanas deben remitir documentación adicional, como certificación del mandamiento judicial, fotografía, huellas dactilares y otros datos de identidad.

Se destaca antecedentes graves en contra del exfuncionario de López Obrador como subsecretario de Turismo, incluyendo amenazas documentadas y agresiones a adultos mayores, en un caso que ha generado una amplia controversia pública.

Simón Levy se ha convertido en los últimos meses en uno de los críticos más acérrimos de la llamada Cuarta Transformación.

Hasta el momento Levy, quien suele ser muy activo en sus redes sociales, no ha emitido algún pronunciamiento sobre el hecho.