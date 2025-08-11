Confirma FGE tortura en homicidio de taxista en Veracruz

Veracruz.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista de Álamo Temapache, fue asesinada tras sufrir tortura durante su cautiverio. El crimen ocurrió luego de que la víctima fuera secuestrada por al menos cuatro personas, quienes ya enfrentan proceso por secuestro agravado.

Durante una conferencia de prensa, la fiscala Verónica Hernández Giadáns detalló que la agresión fue “violenta y con el propósito de obtener un beneficio”, lo que alteró la salud de la víctima y derivó en su muerte.

El caso ha generado indignación en la comunidad, especialmente por las circunstancias del secuestro y el video difundido en redes donde Irma, bajo presión, advertía a otros taxistas sobre extorsiones. La investigación continúa para identificar a otros responsables.