Confirma CCE que acero y automotriz encabezarán mesas rumbo al T-MEC 2026

Ciudad de México.- México comenzó a delinear su estrategia rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para junio de 2026.

De acuerdo con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) los sectores acerero y automotriz encabezarán las mesas de trabajo por su peso en la competitividad regional.

“Son industrias estratégicas para América del Norte. Buscamos llegar con propuestas sólidas para la negociación”, afirmó Cervantes durante la Expo Trastienda 2025, en el 15 aniversario de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

También se consideran prioritarios los sectores de aluminio, autopartes y camiones pesados. Ya se han conformado grupos de trabajo que analizan la situación arancelaria y las reglas de origen, con el objetivo de fortalecer el contenido nacional y regional.

La revisión se realizará “sector por sector” y comenzará formalmente en septiembre, según adelantó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Como parte de la estrategia, se prevé una visita a Washington en octubre, donde autoridades mexicanas y representantes empresariales se reunirán con congresistas y funcionarios estadounidenses para presentar avances en integración económica y laboral.

Cervantes destacó que México llega en buen momento, con inflación controlada y una recuperación en el empleo.

“Tenemos dos palancas: la reinversión nacional, que supera a la extranjera, y los proyectos de infraestructura que ya están en marcha”, subrayó.