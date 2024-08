Como están inactivos no van a dejar libres a delincuentes: AMLO por huelga de PJ

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó este martes, que con el paro de labores en el Poder Judicial, los juzgadores no dejarán en libertad a los presuntos delincuentes, además de que dijo que a “la mayoría de los mexicanos no les va a importar”.

“Lo van a notar ahora que han decidido irse los del Poder Judicial a una huelga. A la mayoría de los mexicanos no les va a importar. Yo les diría con toda franqueza y también respeto que hasta nos va a ayudar a que si no están los jueces, no están magistrados, no están ministros en activo, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado y como no van a estar trabajando los juzgados, tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco”, aseguró.