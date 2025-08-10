Colapsan lluvias a la CDMX

Ciudad de México.- La Ciudad de México enfrenta una noche crítica tras las intensas lluvias de este domingo.

La alcaldía Cuauhtémoc fue colocada en Alerta Púrpura, el nivel más alto de riesgo, mientras que otras siete demarcaciones —incluyendo Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Iztacalco y Miguel Hidalgo— están en Alerta Roja por granizo y acumulación de agua.

Protección Civil recomendó suspender actividades al aire libre y evitar zonas con encharcamientos.

Se reportan inundaciones en puntos como Anillo Periférico, Calzada Ermita e incluso en calles del Centro Histórico. La visibilidad está comprometida y se pide extremar precauciones.