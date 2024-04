Claudia, no eres AMLO, no tienes ni su carisma: Gálvez a Sheinbaum

Ciudad de México.- Durante el segmento de apoyos a grupos vulnerables y mujeres, la candidata Xóchitl Gálvez, señaló a Claudia Sheinbaum al decirle que no tiene el carisma del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Claudia (Sheinbaum), no te equivoques. Tú presumes mucho a AMLO, pero no eres él. No tienes ni su carisma", le dijo.

Previamente Claudia Sheinbaum destacó que los programas sociales son considerados como derechos. Se refirió a ampliar el apoyo para mujeres de 60 a 64 años, universalidad de becas, así como un aumento al salario mínimo siempre por encima de la inflación y recuperar pensiones para los trabajadores. Recordó que Gálvez ha propuesto que los programas sean temporales,

La candidata de PAN, PRI y PRD remarcó que mantendrá los programas sociales e incluso los aumentará.